OLACAK ŞEY DEĞİL

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün telefon alış verişi yüzünden 4 kişi arasında çıkan demir sopalı ve bıçaklı kavgada iki kişi hafif yaralanırken, iki kişi ise tutuklandı. İddialara göre, Mehmet Dikmen ile Serkan Yılmaz, tartıştıkları Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh’i yaraladı. Dikmen bıçak kullanırken, Yılmaz inşaat demiriyle saldırdı. Olaydan sonra tutuklanan ve haklarında soruşturma yapılan zanlılar dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Mehmet Dikmen ve Serkan Yılmaz’ın 15 Şubat 2018 tarihinde saat 02.00 sıralarında Ortaköy'de, aralarında telefon alışverişi yüzünden tartıştıkları Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh’i yaraladıklarını söyledi.

Bıçak ve demirle saldırdılar…

Polis, zanlı Dikmen’in bıçak ile Mohammed’i sol karın boşluğundan yaraladığını, zanlı Yılmaz’ın ise inşaat demiri ile Safveh’i alın kısmından hafif şekilde yaraladığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Mehmet Dikmen’in suçüstü hali gereği, zanlı Serkan Yılmaz’ın ise daha sonra tespit edilerek tutuklandığını belirterek, her iki zanlının gönüllü ifade verdiğini, suç aletlerinin emare olarak alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve her zanlı için birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkemenin belirlediği şartları yerine getiremeyen zanlılar, cezaevine gönderildi.

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