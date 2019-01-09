Olay davaya Bakanlık dahil oldu
Olay davaya Bakanlık dahil oldu
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Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına bakanlık müdahil oldu
Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulayıp hakarette bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural'ın yargılandığı mahkemeye dilekçe gönderen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahillik talebinde bulundu.
Bakanlık tarafından İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'na atıfta bulunarak, “Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarına devlet adına mağdur veya müşteki olanların yanında davaya katılmak bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanındadır” denildi.
Etiketler : Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu, dava, bakanlık
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