Olay iddiaya fotoğrafla yanıt!

Kızı Melisa ile Miami'ye giden Şeyma Subaşı, uçağın ekonomi bölümünde uçtuğu haberlerine, business classtan fotoğraf çekerek cevap verdi.

Acun Ilıcalı ile bir yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren Şeyma Subaşı, yine Miami'nın yolunu tuttu.

UÇAĞIN EKONOMİ BÖLÜMÜNDE UÇMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gündelik hayatına geri dönen Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile tekrar Miami'ye uçtu. Kısa bir süre önce de Londra'da bulunan Şeyma Subaşı'nın uçakta ekonomi bölümünde uçtuğu haberleri uzun süre konuşulmuştu.

DOSTA DÜŞMANA GÖSTERDİ

Şeyma Subaşı, En son Londra uçuşunda havaalanında ekonomi bölümünde uçtuğu haberlerinden tam bir hafta sonra uçakta kızı Melisa'yı çekerek, business class uçuşunu dosta düşmana gösterdi.