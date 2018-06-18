OLAY İTİRAF!

Yüzüne botoks yaptırdığı fotoğrafla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bir daha yaptırmayacağını dile getirdi. Yeşilçay, "Gaza geldim, dozunu kaçırdım" dedi.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay gündeme gelen botokslu fotoğrafı hakkında konuştu. 42 yaşındaki Yeşilçay şu sözleri dile getirdi: "Evet, botoks mağduru oldum. Gaza geldim, dozunu kaçırdım. Cilt bakımına gidiyordum zaten. Bu sene biraz boş vaktim vardı. Orada söylenenleri dinlemeye başladım. Allah’tan botoks geçici bir şey, yoksa yanmıştım"

"HERKES ÜSTÜME GELİNCE..."

Star TV ekranlarında yayınlanacak ‘Geleceğin Starı’ yarışmasında jüri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçay, şöyle devam etti: "Bana 'Çok güzel oldun' diyorlardı, ben de 'Evet, çok güzel oldum' diyordum. Bir şuursuzluk, bir şuursuzluk! Sonra herkes üstüme gelince 'Herhalde bir hata var' dedim"