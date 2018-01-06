“OLAY YERİNDE BULUNDUKLARINI İTİRAF ETTİLER”

Gazimağusa’da Gülsün Yılmaz’a ait Rum plakalı 2 BMW aracı, üzerlerine benzin dökerek yakmakla suçlanan Enis İnönü ve Zafer Eriz’in tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da, Gülsün Yılsev’e ait Rum plakalı 2 BMW aracı, üzerlerine benzin dökerek yakmakla suçlanan Enis İnönü (67) ve Zafer Eriz (53) aleyhine yürütülen polis soruşturması devam ediyor.

Meseleyle ilgili incelenen kamera kayıtları sonucunda, tespit edilip tutuklanan Enis İnönü ve Zafer Eriz, dün yeniden mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine tahkikat amaçlı 6’şar gün daha tutukluluk emri temin edildi.

Zanlıların birer gönüllü ifade vererek, olay yerinde bulunduklarını itiraf ettiğine dikkat çeken polis, meseleyle ilgili aranan şahısların bulunduğunu belirterek, yapacaklarını mahkemeye anlattı.

“Olayın görgü tanığı, koşarak kaçanı tanıdı”

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, meseleyle ilgili gelişmeleri aktarması için, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat sorumlusu Yusuf Karaoğluları’nı yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis Yusuf Karaoğlulları, 1 Ocak 2018’de, saat 04.00 raddelerinde, Gazimağusa’nın Dumlupınar bölgesinde Ahmet İbrahim Sokak’ta park halinde bulunan Gazimağusa’da sakin Gülsün Yılsev adına kayıtlı HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine, henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü, yanıcı bir madde dökülerek ateşlenmek sureti ile yakılarak kasti hasara uğratıldığını söyledi.

Yusuf Karaoğluları, yapılan soruşturma sonucu incelenen kamera kayıtlarında, araçlar yakıldıktan sonra, Zafer Eriz’in olay yerinden koşarak Enis İnönü’ye ait FD 807 plakalı araca binip kaçtığını tespit ettiklerini anlattı.

Zanlıların, polise verdikleri ilk beyanlarının doğru olmadığını tespit ettiklerini anlatan tanık polis, usulüne uygun olarak tanıtma merasimi yapıldığını ve olayın görgü tanığının, olay yerinden koşarak kaçan Zafer Eriz’i tanıdığını belirtti.

Ayrıca, Zafer Eriz’in Kumyalı’daki bir benzin istasyonundan bir bidon benzin aldığını da tespit ettiğini kaydeden tanık polis, Enis İnönü’nün ikinci bir gönüllü ifade vererek, olay yerinde bulunduklarını belirttiğini dile getirdi.

28 Aralık’tan olay tarihine kadar İskele’deki bir evde kaldıklarını tespit ettiği zanlılar aleyhine başlattığı soruşturmasını henüz tamamlamadığını beyan eden tanık polis, zanlıların kaçış güzergâhı üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldığını, meseleyle ilgili aradığı şahısların bulunduğunu beyan ettikten sonra, mahkemeden zanlılar aleyhine 8’er gün daha ek tutukluluk emri talep etti.

Söz verilmesi üzerine konuşan Enis İnönü, “Olay yerinde bulundum ama herkes bulunabilir” diyerek, olay yerinde bulunmasının konu suçu işlediği anlamına gelmediğini ifade etmeye çalıştı.

Huzurundaki şahadeti ve beyanları değerlendiren yargıç, polisin yürüttüğü tahkikatını tamamlayabilmesi için, zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmalarına izin ve emir verdi.

Kıbrıs