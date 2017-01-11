Eski kız arkadaşının bakıcılık yaptığı eve giderek, hileyle resmi belgelerini çalmakla suçlanan 49 yaşındaki Durusoy Zengin, masum olduğunu iddia etti

Emine UYSAL

Lefkoşa’da sakin 49 yaşındaki Durusoy Zengin, eski kız arkadaşının bakıcılık yaptığı eve gidip, kadına götüreceği gerekçesiyle iki adet Türkmenistan pasaportunu, askerlik belgesini ve okul diplomasını hile ile çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz alan Durusoy Zengin, “Tutukluluk talebine itirazım var. Olayla hiçbir alakam yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Zamira, arkadaşımdır. Telefon ettim, ‘Yardımcı olayım’ dedim ama ‘Kesinlikle bu eve gelme’ dedi. Ona, ‘Nerede çalındığını bulalım’ dedim ama kesinlikle istemiyor. Evim arandı, bir şey bulamadılar. Olayla alakam yok” dedi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Aysın Bilgin, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Gencer’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Gencer, 10 Aralık 2016 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Naciye Arnavutoğlu’na ait eve giden Durusoy Zengin’in, eski kız arkadaşı olan ve Arnavutoğlu’na bakıcılık yapan Zamira Guzyyeva’ya ait iki adet Türkmenistan pasaportunu, askerlik belgesini ve okul diplomasını, “Bakıcınız kaza geçirdi. Polis pasaportlarını istiyor” diyerek hile ile sirkat etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis memuru Ali Gencer, zanlının 9 Ocak’ta Girne’de tespit edildiğini söyleyerek, aranan emareler olduğuna vurgu yaptı ve zanlının tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs