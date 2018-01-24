OLAYLARIN YAŞANDIĞI YERE NEDEN GİTTİ?

Akıncı Afrika Gazetesi olayında neden Meclis’ten çıkarak olayların yaşandığı yere geldi?

Pazartesi günü Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan olaylar sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın aniden Meclis’in dışına çıkarak Afrika gazetesi önüne neden geldiği konusu gündem olmuştu.

HK Ajans’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Meclis’te yemin töreninin başlamasını beklerken Afrika Gazetesi önünde yaşanan olaylar karşısında tedirgin olan ve oradaki olayların daha da büyüyebileceğinden endişe eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çevik Kuvvetin olaylara müdahale etmesini sağlamak için harekete geçti.

Oturduğu yerden çevresindekilere hiçbir şey söylemeden kalkıp, oradakilerin şaşkın bakışları arasında Meclis’in dışına doğru yönelen Akıncı olayların yaşandığı Afrika Gazetesi önüne gitti. Burada ilgili Polis amiri ile konuşan ve ilgili Güvenlik Birimi Komutanları ile temas kuran Akıncı, olayların daha fazla büyümeden önlenmesi için Çevik Kuvvetin devreye girmesini istedi. Çevik kuvvetin olay yerine gelmesi ile birlikte Akıncı Meclis’e geri dönerek yemin törenine katıldı. Bu arada da ilgili müdürlerden gelişmelerle ilgili bilgi almaya devam etti.