Olcay Şahan geri dönüyor!

Siyah beyazlı formayı 2012-17 sezonları arasında giyen Olcay Şahan, 2 yıl önce Trabzonspor’un yolunu tutmuştu.

Bordo-Mavililer’deki kariyeri beklediği gibi geçmeyen 32 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdı.

Bu gelişmenin ardından deneyimli kanat oyuncusunun, babası aracılığıyla Beşiktaş’la temas kurduğu ortaya çıktı.

Kasımpaşa mücadelesinin ardından Olcay’ın babası Mustafa Şahan’la Vodafone Park’ta masaya oturanFikret Orman’ın, deneyimli isim için sözlü anlaşma yaptığı kaydedildi.

Kesin kararı yeni hoca verecek

Tarafların yıllık ücret konusunda da el sıkıştığı konuşuluyor. Olcay’ın, Beşiktaş’la 1+1 yıllık kontrat imzalayacağı ve senelik 1.1 milyon Euro da ücret alacağı belirtildi.

Öte yandan Olcay Şahan’ın sözleşmesinde kur sabitleme maddesi de olacağı ifade edildi. Olcay konusundaki kesin kararın, Kara Kartal’ın yeni hocası tarafından verilmesi, görüş olumlu olursa anlaşmanın resmiyet kazanacağı bildirildi.