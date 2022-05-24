Öldü zannedilip gömüldü! Toprağın altında ağlamaya başlayınca...

Hindistan’ın Banihal kentindeki bir hastanede doktorlar tarafından ölü ilan edilen bebek, acılı ailesine teslim edildi. Cenaze işlemlerini tamamlayarak bebeklerini defneden çift, toprağın altından gelen ağlama sesiyle bir anda irkildi.

Hindistan’ın Banihal kentindeki bir hastanede doğan bir bebeğin doktorlar tarafından ölü doğduğu ilan edildi. Sağlık görevlileri tarafından öldüğü açıklanan kız bebek, iki saat sonra Hallon köyündeki bir mezarlığa gömüldü. NDTV’nin haberine göre aile üyelerinin başka bir mezarlığa gömülmesini talep etmesi üzerine anne ve baba, çocuklarının mezarını açtırdı. Bebeklerinin ağladığını ve hala canlı olduğunu fark eden anne ile baba büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINDI

Bebeklerinin yaşadığını anlayan ailenin şikayeti üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ölüm raporunun verilmesinde etkili olan iki personel açığa alınırken Banihal Block Sağlık Memuru (BMO) Dr Rabia Khan, “Jinekoloji bölümünde çalışan genç bir hemşire ve temizlikçinin görevlerini soruşturma kapsamında karar verilene kadar askıya aldık.” dedi.

mynet.com.tr