OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ!

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Sendikası, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılacak yeniden yapılandırma konusunda hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğini, grev dahil her türlü eylemle tepkisini ortaya koyacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Sendikası Başkanı Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu’na yaptığı sunumu, sendika yönetimine de yapmasını talep etti.

Soysan, “Yazımıza Bakanlıktan bir cevap verilmemesi nedeniyle tekrar yazı yazmamıza ve talep ettiğimiz bilgileri yeniden hatırlatmamıza rağmen bugüne kadar tarafımıza cevap verilmemişken, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığını iddia ettiği bir çalışmanın sunumunu Bakanlar Kurulu’na yapması oldukça düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

Bu durumun; Bakanlığın yeniden yapılandırmayla ilgili bir şeyleri sakladığı izlenimi yarattığını iddia eden Soysan, Bakanlık tarafından hazırlanan ve sendika ile istişare edilmeyen bir çalışmanın sunumunun yapılmasının Bakan’a olan güvenlerini zedelediğini ifade etti.