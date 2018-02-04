“ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM PİŞMANIM”

POLİSE TESLİM OLDU:

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Güney Kıbrıs’a kaçan Nidai Şanlı, dün saat 3:30’da Akyar Sınır Kapısı’na giderek polise teslim oldu. Mahkeme 7 zanlının en büyüğü olan Şanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk kararı verdi

ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN:

Mahkemede “öldürmek istemedim pişmanım” demekle yetinen Şanlı, polisteki ifadesinde ise Dede’yi alacak verecek meselesi yüzünden kaçırdıklarını belirtti. Şanlı, mahkemede sakin ve rahat tavrıyla dikkati çekti

Devrim DEMİR

Gazimağusa’da 29 Ocak tarihinde 28 yaşındaki DAÜ öğrencisi Keneddy T.Dede’nin öldürülmesi olayı ile ilgili cinayette aranan kilit isim Nidai Şanlı, 3 gün kaçabildi.

30 Ocak tarihinde yasal yollardan çıkış yaparak Güney Kıbrıs’a geçen Şanlı, ailesinden para istedi. Ailesi para göndermeyince, planladığı gibi başka ülkeye kaçamayan Şanlı, Kuzey’de bir arkadaşını arayarak teslim olacağı bilgisini verdi.

Akşam saatleri itibarı ile ülkedeki sınır kapılarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Şanlı’yı sabaha yakın saat 03.00 sıralarında Akyar Sınır Kapısı’nda tutukladı.

Yapılan ilk sorgulamasında işlediği suçu kabul ettiği yönünde ifade veren Şanlı, dün tutuklama talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, ceza yasasında işlenen suçun ağır suçlar arasında yer aldığını belirterek soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Alacak verecek için kaçırdığını iddia etti

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, Nidai Şanlı’nın “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın 29 Ocak tarihinde yanına zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve Onur Körkurtu alarak, Hacı Bektaş Sokak Kaliland Bölgesi, Kuzenler apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin evini bastıklarını söyledi.

Yahat, Şanlı’nın verdiği ifadede alacak verecek meselesi yüzünden Dede’yi evde ciddi şekilde darp ettikten sonra, Kurucu’ya ait araçla Dede’yi Çanakkale Göleti’ne götürdüklerini belirtti.

Müfettiş, zanlıların Kennedy Taomwabwa Dede’yi, gölet kenarında ciddi şekilde döverek ölümüne sebep olduklarını kaydetti.

Müfettiş Yahat, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının ilk aşamada 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede çok sakindi

Cinayetle ilgili aranan ve dün sabaha yakın Güney Kıbrıs’tan gelerek polise gelerek teslim olan Nidai Şanlı, dün çıkarıldığı mahkemede oldukça sakindi.

Kendini avukatsız olarak savunan Şanlı, Toroslu’nun söz hakkı vermesi üzerine, “Pişmanım öldürmek istemedim” şeklinde kendini savundu.

Üçü de 2 gün önce teslim olmuştu

Şanlı ile birlikte aynı tarihte yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan biri 17 yaşında, zanlılar Aydan Sel ve Onur Körkurt önceki gün tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sel, Pile köyünde yakalanırken 17 yaşındaki kız çocuğu ve Onur Körkurt Beyarmudu Sınır Kapısı’na gelerek polise teslim olmuştu.

Tutuklu sayısı 7 oldu

Hunharca işlenen cinayetin etkileri ülke genelinde devam ederken, aralarında bir 16 biri 17 yaşında kız çocuklarının da bulunduğu Aydan Sel, Zekeriya Kurucu, Onur Körkurt, Ozan Körkurt ile dün sabaha yakın teslim olan Nidai Şanlı ile birlikte tutuklu sayısı 7 oldu.

Havadis