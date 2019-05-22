ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da ayrıldığı kız arkadaşının patronunu ölümle tehdit etti, tutuklandı.

Mağusa’da kız arkadaşından ayrılan Abdullah Tiken, kız arkadaşının kendisiyle görüşmek istemediği için patronunun yanına sığınmasını hazmedemedi ve eski kız arkadaşının patronunu rahatsız etmeye başladı. Tiken’in eski kız arkadaşının patronu Nedim Güler ise Tiken’i şikayet etmek için polise gittiği sırada Mağusa Polis Müdürlüğü avlusu içerisinde Tiken tarafından bıçak çekilerek ölümle tehdit edildi. Akabinde tutuklanan zanlı Abdullah Tiken “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp” ve “Korkutmak maksadıyla silah taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. KKTC’de turist statüsünde bulunan ve

8 gün sonra vizesi dolacak olan Tiken, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Nedim Güler’e bıçak çekti, öldürmekle tehdit etti

Meselenin tahkikat memuru Kemal Onbaşı, zanlı Abdullah Tiken’in, kız arkadaşından ayrıldığını ve kız arkadaşının kendisiyle görüşmek istemediği için iş vereni Nedim Güler’e sığındığını söyledi.

Kız arkadaşının, Nedim Güler’in yanına sığındığını öğrenen zanlının 3 gün boyunca Nedim Güler’i rahatsız etmeye başladığını söyleyen Onbaşı, Nedim Güler’in 20 Mayıs 2019 tarihinde zanlıyı şikayet etmek için polise geldiğini belirtti. Onbaşı, zanlı Tiken’in ise Mağusa Polis Müdürlüğü giriş park yeri içerisinde tasarrufunda bulundurduğu sustalı bıçağı çekip kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle Nedim Güler’e gösterip, kolunu tutarak çektikten sonra “Eğer Alev’in yerini söylemezsen seni öldüreceğim” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden Onbaşı, zanlının KKTC’de turist statüsünde olduğunu ve 8 gün sonra vizesinin dolacağını açıkladı. Onbaşı, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Abdullah Tiken’in davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.