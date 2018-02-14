'Survivor 2018' yarışmasında All Star takımında mücadele eden Nihat Doğan'dan o soruya çok ilginç yanıt...

TV8'de ekrana gelen 'Survivor 2018' yarışmasının son bölümüne, All Star ile Gönüllüler Takımı arasında oyun alanında yaşanan tartışma damgasını vurdu. Turabi Çamkıran ile Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Acun Ilıcalı tarafından sakin olması yönünde uyarı alan isimlerden biri de All Star'dan Nihat Doğan oldu.

İlk olarak 2011 yılında Survivor'a katılan ve özlü sözleriyla adından sıkça söz ettiren ünlü türkücü, yeni tartışmayı değerlendirirken de kural bozmadı.

Nihat Doğan, "Bazısı arada bana soruyor. Bir tanesi, 'Abi kazanamayacağını bile bile Survivor'a niye geldin?' diye ince yaptı.

İsmi önemli değil, o bende gizli, sonra ismini açıklayacağım. Ben de dedim ki; Kardaş sen öleceğini bile bile niye yaşıyorsun?" ifadelerini kullandı.