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Ölen Ahmet Habeşoğlu değil, Ahmet Haraşol

Ölen Ahmet Habeşoğlu değil, Ahmet Haraşol

Polis Basın Subaylığı düzeltme ve özür  yayımladı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün yayımlanan polis basın bülteninde, dün rahatsızlanarak öldüğü bildirilen 53 yaşındaki   Ahmet Habeşoğlu isminin yanlışlıkla yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, “yaşamını yitiren  şahsın, Yenikent Gönyeli’de sakin, Hackney- Londra doğumlu 51 yaşındaki Ahmet Haraşol isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Yapılan yayımdan dolayı mağdur olan Ahmet Habeşoğlu isimli şahıstan, ailesinden ve kamuoyundan özür dileriz”denildi.

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