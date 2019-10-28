Ölen babasına 4 yıl mesaj attı sonunda cevap geldi

Dört yıl önce babasını kaybeden Arkansaslı 23 yaşındaki Chastity Patterson, dinlediğini umarak her gün hayatındaki güncel olayları babasına mesaj atarak bildirdi.

Dört yıl önce babasını kaybeden Chastity Patterson, önceki gün bir yılın nasıl geçtiğini ve mezuniyet, üniversite ve arkadaşlarıyla yaşadıklarını bir mesajla anlattı. Her yıl babasına mesaj atan Patterson bu sefer hiç beklemediği bir cevap aldı.

Patterson’ın mesajının ardından bir yanıt geldi. Mesajda, “Merhaba canım. Ben senin baban değilim, ama son 4 yıldır tüm mesajlarını alıyorum” ifadesi kullanılmıştı. İsminin Brad olduğunu söyleyen adam Chastity’ye, Ağustos 2014’te kızını bir araba kazasında kaybettiğini söyledi. Brad, mesajlarının onu da hayatta tuttuğunu söyleyerek daha önce ulaşmak istediğini ama kalbinin kırılacağını düşünerek yapamadığını söyledi.