Ölen kadının rahminden...

Ölen kadından nakledilen rahimle bebek doğurdu!

Brezilya'nın Sao Paolo kentinde ölen bir kadından nakledilen rahimle sağlıklı bir kız bebek dünyaya geldi. Uzmanlar, ilk kez başarılan bu yöntemin uygun donör bulamayan birçok kadın için umut olabileceğini belirtiyor.

Hospital das Clinicas adlı hastaneden Dr. Dani Ejzenberg'in verdiği bilgiye göre, 10 saat süren rahim nakli operasyonu 2016'da, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromlu rahimsiz doğan 32 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Rahim, 40'lı yaşlarında beyin kanamasından ölen üç çocuklu bir kadından alındı.

4 BİN 500 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Dünyada her 4 bin 500 kadından birinde görülen Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromunda hastalar, vajina ve rahimleri gelişmemiş olarak doğuyor.

Brezilya'daki vakada rahim nakli yapılan kadının yumurtalıklarının normal olduğu belirtiliyor.

Doktorlar adı açıklanmayan kadından alınan yumurtaların babadan alınan spermle döllendirildiği ve dondurulduğunu açıkladı.

Vücudunun yeni rahmi reddetmemesi için ameliyattan sonra kadına bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verildi.

Kadın, ameliyattan altı hafta sonra adet görmeye başladı. Yedi ay sonra da rahme döllenmiş yumurtalar yerleştirildi. Normal bir hamileliğin ardından 15 Aralık 2017'de sezaryenle 2.5 kiloluk bir bebek dünyaya geldi.

Dünyada şimdiye kadar canlı donörlerden alınan rahimle 39 nakil yapıldı. Bunlar arasında rahmini kızlarına veren anneler de var. Bu ameliyatlardan 11'i doğumla sonuçlandı.

ÖNCEKİLER DÜŞÜKLE SONUÇLANMIŞTI

Şimdiye kadar 11 kişiye ise ölen kadınlardan alınan rahimler nakledildi. Bu operasyonların 10'u başarısızlıkla ya da düşükle sonuçlandı.

Dr. Ejzenberg, "Canlı hastalardan rahim nakli tıpta bir dönüm noktasıydı. Uygun donör bulabilen ve gerekli tıbbi olanaklara erişimi olan kadınlar için imkan yarattı. Ancak canlı bir donöre ihtiyaç duyulması en büyük sorundu. Bunun için uygun aile üyeleri ve yakın arkadaşların rahimlerini bağışlaması gerekiyordu" dedi.

Londra'daki Imperial College'dan Dr. Srdjan Saso, Brezilya'daki operasyonun sonuçlarını "son derece heyecan verici" diye niteledi.

Saso, "Bu gelişme, donör konusunda çok daha fazla seçenek sunuyor, canlı donörlerin cerrahi risklerini önlüyor ve masrafları düşürüyor" dedi.