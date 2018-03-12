OLMAZ DEDİLER OLDU! İKİNCİ BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ ORTAYA ÇIKTI...

Uzmanlar, Güney Çin Denizi'nde son yıllarda meydana gelen kazalar sebebiyle ikinci bir Bermuda Şeytan Üçgeni'nin oluşuyor olabileceği ihtimalini dile getiriyor.

Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili efsanelerin sonu gelmez. Kimisi bu bölgenin bir başka evrene açılan kapı görevi gördüğünü kimisi de yaşanan durumun doğal gaz kaynaklı doğal bir olay olduğunu söyler durur.

Peki Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ikincisi de ortaya çıktı desek? Güney Çin Denizi'nde son yıllarda yaşanan kazalar yeni bir Bermuda Şeytan Üçgeni endişesi yaratıyor.

Çin'de yer alan Şangay kentinin 300 km ötesinde başlayan ve HindiÇini, Endonezya, Malay Yarımadası, Kore Yarımadası ve Japonya'ya kadar uzanan Güney Çin Denizi'nde Ocak 2007 ve Aralık 2016 arasında meydana gelen 1186 gemi kazasını inceleyen uzmanlar bölgede tuhaf bir durumun yaşanıyor olabileceğini belirtiyor.

Sadece 2016'da bu bölgede 34 gemi sular altına gömüldü. İşte bu durum dünyada bir yılda meydana gelen gemi kazalarının yüzde 44'ünden sorumlu olan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin yeni bir ikizi mi var sorularını gündeme getirdi.

Bölgedeki son kaza 6 Ocak 2018'de Panama bayraklı petrol tankerinin CV Crystal adlı Hong Kong bayraklı yük gemisi Sanchi'ye çarpmasıyla yaşandı. Her iki gemideki 32 kişi kazada yaşamını yitirdi.

Uzmanlar bölgedeki zorlu hava koşullarının kazalara sebep olabileceğini düşünüyor.

Yılın 300 günü saniyede 13,8 metre hızla esen sert rüzgarların görüldüğü bölgede 10 katlı bina büyüklüğünde dev dalgalar da oluşuyor.

Marine Risk Consulting yöneticisi ve eski tanker kaptanı Rahul Khanna, bölgedeki gemi trafiği yoğunluğunun ve sert hava koşullarının kazalara sebep olabileceğini söylüyor. Khanna, bazılarının bu bölgeyi Yeni Bermuda Şeytan Üçgeni olarak da adlandırdığını belirtiyor.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü mü?

Çin geçtiğimiz haftalarda Yeni Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılan bölgede yüksek hızlı demir yolu hattı köprüsü inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. Köprünün bir yılda bitirilmesi öngörülüyor. Uzmanlar ise köprü hattının bir kısmını asla gidilmemesi gereken bir yer olarak tanımlıyor.

Köprünün inşa edileceği Pingtan Boğazı kuvvetli rüzgarlar ve zorlu hava koşulları ile nam salmış bir bölge. Yapımı için 300 bin ton çelik ve 2 milyon 660 bin ton çimento kullanılması öngörülen köprü tamamlandığında 11 kilometre uzunluğa sahip olacak. Bu denli malzeme ile Dubai'de yer alan dünyanın en yüksek gökdeleni Burç Halife'den 8 adet inşa edilebilir.

İki katlı olarak planlanan köprünün üst kısmında 8 şeritli bir otoban ve alt kısmında ise saatte 200 km hızla giden tren hattı bulunacaj.

Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında kalan ve genişliği 500 bin kilometrekare olan Bermuda Şeytan Üçgeni çok sayıda gemi ve uçak kazasının ve kaybolmaların yaşandığı bir bölge.

Bugüne kadar 1000 kadar kişinin kaybolduğu Bermuda Şeytan Üçgeni'nde her yıl ortalama 4 uçak ve 20 botun da kaybolduğu biliniyor. Geride hiçbir iz bırakmayan bu araçların Gulf Stream Akıntısı'yla başka yerlere taşındığı ve bu sebeple bulunamadığı düşünülüyor.