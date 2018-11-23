Ölmeden cenazemi yaşadım!

42 gündür hastanede yatan Cem Özer bugün sağlık durumuyla alakalı canlı yayında, tedavi gördüğü hastanede, basın açıklaması yaptı

İşte Cem Özer'in açıklamalarından kesitler:

"Şu anki sağlık durumum iyi. Tabii ki daha iyi günlerimiz oldu. Ama oldukça iyi. Her gün de daha iyiye gidiyor. Fizik tedaviyle devam ediyoruz. Zor günler geçirdik tabii. Ama her şerde bir hayır vardır. Bundaki hayır da şu oldu beni çok seven insanlar varmış, benim çok sevdiği insanlar varmış. Bunu fark ettim. Şunu söylemek istiyorum. sevdiğinizi biri varsa bunu ona sağlıklıyken gösterin. Gerçekten o anlamda çok duygulu günler geçirdim.

'BU SAATTEN SONRA O İNSANLARI BIRAKMAYACAĞIM'

Hiç ummadığım kişiler geldi, hiç ummadığım kişiler benim için gözyaşı döktü ve ben bu saatten sonra o insanları bırakmayacağım. Sadece tanıdığım sevenler değil tanımadığım insanlar da var. Afyon'dan kaymak mı gelmedi, Kayseri'den pastırma,Trabzon'dan tereyağı mı gelmedi mi? Kemik suyuna çorbalar... Aşçılarından şeflerinden çorbalar, reçeller... Hepsinin üstünde güzel notlar var. Sayamayacağım kadar şey. Bu beni çok duygulandırdı.

'BİZ ÖLÜ SEVEN BİR MİLLETİZ'

Hep şey derdim ben biz nekrofili bir milletiz ya. Ölü seviyoruz, cenazelerde en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Hep şey derdim bir insanın heykelini dikip, adını yaşatacaksanız onu ölmeden yapın. Ben ölmeden o cenaze törenini yaşadım. Gelenlerin gözünde pişmanlıkları gördüm.

Tabii bu arada eşimle kızım büyük çile çektiler. Menajerim Banu'nun bile iyi ve sıcak bir insan olduğunu biliyordum ama ne kadar fedakar ve candan olduğunu bu süreçte öğrendim. Yıllardır kuzenim olan insanı kardeşim gibi sevdiğimi fark ettim. Birbirimizin canını sıkmıştık...

'UYANDIĞIMDAN BERİ MEHMET ALİ'Yİ DÜŞÜNÜYORUM'

Mehmet Ali ile sıkı fıkı bir dostluğumuz yoktu ama uyandığımdan beri aklımda o var. Asistanıyla konuştum. Ne olur bırakmayın elini tutun dedim. İnşallah o da bir an önce kendisine gelir.

'BEN O KAPIYA GİTTİM ORADAN DÖNDÜM'

Yoğun bakımda yatanlar her şeyi duyuyor ve hissediyoruz. Yoğun bakımda ben dedim gittim, öldüm. Şu an sadece hatırlıyorum. Bırakmıştım kendimi. Oh be güzel bir şey kurtulduk her şeyden, dertten tasadan. Şimdi annemle babamla zaman geçiririm. Zihin böyle düşünüyor. Koma böyle bir şey. Ama sonra eşimle kızımı bana bir şeyler anlatırken duydum. Yanımda belki beş dakika kaldılar ama bana bir saat gibi geldi. Sonra dedim; 'Cem n'apıyorsun, sen gideceksin ama onlar mahvolur', sonra kendimi toparladım. Ben o kapıya gittim oradan geri döndüm.

'MEHMET ALİ'NİN BAŞINDAN AYRILMAYIN'

O yüzden Mehmet Ali'nin başından ayrılmayın. En çok kimi seviyorsa gitsin o konuşsun başında. Uzunca bir süre sizlerle görüşme imkanımız olmadı. Bunca derdin arasında 'Cem Özer vah vah' dedirtmemekti. İyileşince çıkarım dedim. Bacağımda sıkıntı yok. Yürüyerek geldim zaten buraya.

'YARIN EVE ÇIKACAĞIM'

Yarın eve çıkacağım. Evi çok özledim, burnumda tütüyor. Sonrasında sette ihmal var mı dava açılacak mı, açılmayacak mı? Birkaç kişi toplanıp, bakacağız.