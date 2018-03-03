ÖLMEDEN ÖNCE 300 TL’YE PAZARLANDI

Alayköy’de 24 Şubat tarihinde meydana gelen Hanedan Gece Kulübü’ndeki ölüm olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gece Kulübü işletmecileri Hakan ve Yılmaz Taşkın kardeşler tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tahkikatını yürüten polis mahkemeye mesele ile ilgili olarak bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlılar Hakan ve Yılmaz Taşkın’ın işletmeciliklerini yaptıkları Hanedan isimli gece kulübünde 24 Şubat tarihinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Belarus uyruklu 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis yapılan sorguda zanlılar Taşkın kardeşlerin maktul Volha Viarbouskaya’nın hayatını kaybetmeden önce 300 TL karşılığında bir erkek şahıs ile fuhuş yapması yönünde teşvik ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis yapılan ileri soruşturmada söz konusu hanedan gece kulübünün yanında bulunan Harem isimli gece kulübünde de soruşturma yapıldığını konu kulübün işletmecisi zanlı Shorat Hamreyev’in Tacikistan uyruklu konsomatris D.K’nin 300 TL karşılığında bir erkek şahıs ile fuhuş yapmasına teşvikte bulunduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ne emir verdi. Reynar ayrıca zanlılar Taşkın kardeşlerin birer kefil 100 Bin TL zanlı Hamrayev’in ise bir kefil 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.