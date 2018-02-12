ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU!

Gazimağusa’da bulunan Koca Reis Karavan Bölgesi’nin sahil kısmında onlarca balık ölü olarak kıyıya vurdu.

Kıyıya vuran balıklar sıcağın da etkisiyle kokmaya başladı. Balıkların ölün nedeni henüz bilinmiyor. Bölgede ikamet eden vatandaşlar durumdan rahatsız. Vatandaşlar, balıkların denizdeki kirlilik nedeni ile öldüğünü düşünüyor. Öğrenilen bilgiye göre bölgede bu durum sık sık yaşanıyor.

Havadis