ÖLÜ ÇOCUĞA AİT KÜLLER ÇALINDI!

Güney Kıbrıs’ta bir çiftin içerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu kutuları çalındı.

Güney Kıbrıs’ta turist olarak bulunan bir çiftin, Rum polisine, içerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu ahşap kutunun çalındığına dair ihbarda bulundukları bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, olayın Cuma günü 17.00-17.20 saatleri arasında meydana geldiğini ve çiftin kullandığı kiralık araç içerisinde bulunan kutunun, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını yazdı.

Gazete, arabanın camlarının kırıldığını ve koltuğun üzerinde bulunan kutunun çalındığını kaydederken, araç içerisinde bulunan 200 Euro ile kıyafetlerin de çalındığını belirtti.