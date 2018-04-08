“ÖLÜ KULÜBESİ” YİNE TEHLİKE SAÇIYOR

Duygu ALAN

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği arkasında, AKM, Milli Kütüphane, Lefkoşa Türk Lisesi, 20 Temmuz Lisesi ve Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin ana giriş kapısının yanında bulunan nöbet kulübesi sahipsiz kaldı.

Güzelyurtlu Salih Akdeniz ve Rum tarafında ikamet eden Vietnamlı sevgilisi Luu Tih Tu 2012 yılında bu kulübede ölü bulunmuş, kulübe bir süre kullanıma kapatılmıştı.

Salih Akdeniz ve sevgilisinin ölümünün ardından “Ölü kulübesi” olarak da ifade edilen nöbet kulübesi üzerindeki dikkatler yaşanan olaydan bir süre sonra dağıldı, kulübe yeniden kullanılmaya başlandı. Kulübe şimdilerde ise yine tehlike saçar bir vaziyette. Yüzlerce öğrencinin geçtiği yol üstündeki kapısız ve penceresiz kulübenin içindeki elektrik panosu tehlike saçıyor. Bazı gençler ise geçe geç saatlerde el ayak çekildikten sonra kulübeyi içki mekanı olarak kullanıyor.

Havadis