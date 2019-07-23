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ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

15 Temmuz'dan beri kayıptı...

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15 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I. ABUZIYADA bu sabah 03.30 sıralarında Girne’de bir daire içerisinde ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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