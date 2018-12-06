ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ!

Sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Bu sabah ciglos mevkiinde bulunan 1 erkek cesedinin ardından, Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada 2 cesete daha ulaşıldığı açıklandı.

Açıklamada, Doğanköy’ün yaklaşık 200 metre yukarısında dere yatağı içerisinde biri erkek diğeri kadın olmak üzere iki cesede daha ulaşıldığı belirtildi.

Ölü bulunan ceset sayısı üçe yükselirken, henüz kimlik tespiti yapılamadı.