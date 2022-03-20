"Ölüler aleminden yazıyorum" dedi, gönderdiği mesajdaki uyarı okuyanların tüylerini ürpertti

İngiltere'de 1980'li yıllarda ahşap bir eve taşınan çiftin bilgisayarına gönderilen mesajlar, bir kez daha gündeme oturdu. Çiftin evinin eski sahibi olduğunu belirten ve öldüğünü aktaran Thomas isimli şahsın, insanlığa uyarısı olduğunu söyleyerek, "Tarihi bir göreviniz var, geleceği değiştirebilirsiniz. Hepimiz tek bir Tanrı'nın parçasıyız, buna göre davranın" dediği öne sürüldü.

İngiltere'de geniş bir kesim tarafından takip edilen paranormal olaylar, sık sık gündem oluyor. Son olarak 1980 yılında Ken ve Debbie adlı çiftin başına gelenler de yeniden konuşulmaya başlandı.

ÖDÜNÇ BİLGİSAYAR ALDILAR

1980 yılında ahşap bir eve taşınan çift, BBC'ye ait ödünç bir bilgisayarı da evine getirdi. Bilgisayarı kurduktan sonra bir gariplik sezen çift, gördüğü mesaj karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"ÖLÜLER ALEMİNDEN YAZIYORUM"

Ölüler aleminden yazdığını iddia eden Thomas isimli şahıs, "Benim evimde oturarak suç işliyorsunuz. Topraklarımdan zorla çıkarıldıktan sonra bir daha benden haber alınamadı ama buradayım, evimden çıkmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ AYNI TANRI'NIN PARÇASIYIZ"

Aynı zamanda insanlığa da bir uyarısı olduğunu belirten Thomas, "Diğerleri adına da yazıyorum. Tüm insanlar aynı Tanrı'nın parçası. Herkes bunu bilerek yaşamalı" diye yazdı.

"TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"

Aynı zamanda 2109 yılından bir arkadaşıyla temas halinde olduğunu iddia eden Thomas'ın, "Bu mesajı alan sizlerin çok önemli bir görevi var. Sizleri dünyayı değiştirebilirsiniz, kimsenin fikirlerinizi etkilemesine izin vermeyin" dediği ileri sürüldü.

ARAŞTIRMACILARI EVE DAVET ETTİLER

1 yıl boyunca bu mesajları aldıktan sonra büyük korku yaşayan çift, evlerine paranormal araştırmacıları da davet etti ancak uzun süren çalışmalar sonucunda Thomas isimli bir adamın izine rastlanmadı.

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