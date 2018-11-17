ÖLÜM EMRİNİ O VERMİŞ!

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı, CIA, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiği sonucuna ulaştı…

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, “CIA, Prens Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı.” ifadesine yer verildi.

Yetkililerin, “yüksek güvenilirliği” bulunduğunu söylediği CIA değerlendirmelerinde, bunun bugüne kadar Muhammed bin Selman’ı cinayetle ilişkilendiren en belirgin tespit olduğu kaydedildi.

CIA’in bu sonuca ulaşırken, Veliaht Prens’in kardeşi Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman’ın, Kaşıkçı ile yaptığı bir telefon görüşmesinin de olduğu birçok istihbarat kaynağını incelediği aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği Sözcüsü ise Halid’in Kaşıkçı ile konsolosluğa gitmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını, CIA’in sonuçlarının “yanlış” olduğunu ileri sürdü.