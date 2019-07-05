ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Yariv Lherer’in ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 03.07.2019 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunan İsrail uyruklu Yariv LHERER (E-59)’in, bugün yapılan otopsisinde ölüm nedenin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.