ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!
Mediha Ergün’ün ölüm sebebi açıklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, dün saat 23:00 sıralarında, Mediha ERGÜN (K-89) kalmakta olduğu ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ergün’ün doktorundan yapılan soruşturmada ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Mediha ERGÜN, ölüm nedeni, kalp yetmezliği
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