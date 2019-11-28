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ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Otopsi sonucu belli oldu...

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ANİ VE GAYRI TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

27.11.2019 tarihinde, Gazimağusa’da ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Selim UZUN (E-47)’un, 28.11.2019 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “Tüberküloz hastalığı ve akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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