ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

İkametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 61 yaşındaki Ali Kayaçlı’nın otopsi sonucu açıklandı.

Gazimağusa’da 31.12.2019 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 61 yaşındaki Ali Kayaçlı’ya, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.