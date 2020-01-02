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ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Kayaçlı’nın otopsi sonucu açıkland

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İkametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 61 yaşındaki Ali Kayaçlı’nın otopsi sonucu açıklandı.

Gazimağusa’da 31.12.2019 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 61 yaşındaki  Ali Kayaçlı’ya, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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