Ölüm nedeni belli oldu
Ölüm nedeni belli oldu
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Gazimağusa’da önceki gece evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov’un (E-62) otopsisinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’nın basın bülteninde, ani ölümle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi
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