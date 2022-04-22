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Ölüm nedeni belli oldu

Ölüm nedeni belli oldu

Ölüm nedeni belli oldu

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Gazimağusa’da önceki gece evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov’un (E-62) otopsisinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bülteninde, ani ölümle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi

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