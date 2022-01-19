Ölüm nedenleri belirlendi

BENER VE KARAÇETE’NİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Önceki gün Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Bener’in (E-70) ölüm sebebinin “akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da dün sabah 08.00 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Karaçete’nin (E-70) ise “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu öldüğü belirlendi.