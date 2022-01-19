Ölüm nedenleri belirlendi
Önceki gün Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Bener’in ve Lefkoşa'da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Karaçete’nin ölüm nedeni belirlendi
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BENER VE KARAÇETE’NİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ
Önceki gün Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Bener’in (E-70) ölüm sebebinin “akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edildi.
Lefkoşa’da dün sabah 08.00 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Karaçete’nin (E-70) ise “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu öldüğü belirlendi.
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