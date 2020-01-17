Haberci'den Meyil Avcan'ın haberine göre; Verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine Başbakanlık önünde toplanarak eylem yapan CAS mağdurları, Devlet’te istihdam edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdiler.

Geçtiğimiz kış Ercan Havalimanı önünde açlık eylemi yapan CAS mağdurları, bu sefer de Başbakanlık binası önünde toplandı.

CAS’ın kapanmasının ardından yıllarca işsiz kalan ve çoğu kez mağduriyetlerinin giderilmesi adına hükümetle görüşmelerinin üzerinden 18 ay geçmesinin ardından hala bir icraat göremeyen çalışanlar yeniden eyleme başladı.

Başbakanlık önünde toplanan CAS çalışanları, “Eylem var! CAS” sloganının yazılı olduğu pankart açarak, eylemlerini sürdürdü.

Eylemlerine önceki sabah saat 08.00’de başladıklarını belirten CAS mağdurları, devletin kendilerine el uzatmasını bekleyeceklerini ve o güne kadar eylemlerine devam edeceklerini, hatta açlık grevine başlayacaklarını söylediler.

Öte yandan, göç yasasına karşı eylem yapmak için orada bulunan KTAMS ise “Eşitler arasındaki eşitsizliğe dur de! Göç yasasına hayır…” pankartı açtı.

“SESİMİZİ DUYMAZLARSA ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAĞIZ”

Mağduriyetlerini dile getiren CAS çalışanı Muhammet Kaynak, 2015 yılında çalışmaya başladığını belirterek, evli ve 1 aylık çocuğu olduğunu, ailesini geçindirecek parası olmadığı için kendisinin ve eşinin ailelerinin kendilerine bakmak durumunda kaldığını söyledi.

Almaları gereken tazminat ve maaşları olduğunu vurgulayan Kaynak, satılacak araçlardan kendilerine bir miktar ödeme yapılacağının söylendiğini ve bu yüzden beklemede olduklarını ifade etti.

Kendilerine bir yardım eli uzanmazsa açlık grevine yani ölüm orucuna yeniden başlayacaklarını vurgulayan Muhammet Kaynak, seslerinin artık duyulmasını istedi.

“ÜLKEMİZE FAYDAMIZ OLSUN İSTİYORUZ”

Bir buçuk yıldır süründüklerini aktaran 27 yaşındaki CAS mağduru Mehmet Mahmut da, 18 aydır işsiz olduğunu, özel sektörde işe girmeye çalıştığı zamanlarda ise devlete istihdam edilecekleri gerekçesiyle işe alınmadıklarına kaydederek, CAS mağdurlarına iş verilmediğini savundu.

Kötü hava koşullarında haklı bir mücadele yürüttüklerini ve buna devam edeceklerini ifade eden Mahmut, devletin verdiği sözleri yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Seçim zamanı herkesin işe alındığını ve şu sıralar onların da tek çaresinin bu olduğunu belirten Mahmut, “Ya istihdam ediliriz ya da adayı terk ederiz. Başka şansımız kalmadı. Ülkemize faydamız olsun istiyoruz” dedi.

“SÖZLER VERİLDİ AMA İCRAAT YOK!”

Durmuş Kolay ise, 2012 yılında CAS’da çalışmaya başladığını, 2014’de KTHY’nin ortaklığının bozulmasıyla Havaş’ın kendilerini bıraktığını ve eylemlere o dönemde başladıklarını anımsatarak, 67 kişinin Devlet’te istihdam edildiğini söyledi.

Kolay, yönetimin değişmesinin ardından başka bir geçici müdür atandığını, sonrasında hükümetin yeniden değiştiğini, böylelikle müdürün de değiştirildiğini anlatarak “Adalet istiyoruz. Sözler verildi ama icraat yok!” dedi.

Önceki sabah 08.00’de eyleme başladıklarını ve buradan ayrılmamakta kararlı olduklarını aktaran Durmuş Kolay, 108 kişiyi temsilen 10 kişi olarak eylemde olduklarını belirtti.