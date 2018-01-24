ÖLÜM OTEL ODASINDA YAKALADI!

Gazimağusa’da dün gece 23.30 sıralarında İran uyruklu Mostafa Rahmatıbozlou (E-83), bulunduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Rahmatıbozlou’nun Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedilirken, otopsi sonucunun ileriki günlerde açıklanacağı kaydedildi.