ÖLÜM OTEL ODASINDA YAKALADI!
Kurtarılamadı!
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Gazimağusa’da dün gece 23.30 sıralarında İran uyruklu Mostafa Rahmatıbozlou (E-83), bulunduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, Rahmatıbozlou’nun Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedilirken, otopsi sonucunun ileriki günlerde açıklanacağı kaydedildi.
Etiketler : Gazimağusa, ölüm, Mostafa Rahmatıbozlou
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