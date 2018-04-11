ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI!

Polis Basın Subaylığı, Girne-Taşucu seferini yapmakta olan Beşparmak isimli gemide ölen Bora Demir (E-39)’in ölüm sebebinin “kronik akciğer rahatsızlığı, damarlarda yağlanma ve daralma ile kalp yetmezliği” olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 02:30 sıralarında ölü olarak bulunan Bora Demir’in ölümü ile ilgili olarak bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kronik akciğer rahatsızlığı, damarlarda yağlanma ve daralma ile kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.