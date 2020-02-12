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ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Elmas Çorba'nın ölüm sebebi belli oldu!

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ELMAS ÇORBA’NIN ÖLÜM SEBEBİ “KALP KRİZİ”

Geçitkale’de dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 70 yaşındaki Elmas Çorba’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

 

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