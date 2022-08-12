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Ölüm sebebi kalp krizi

Ölüm sebebi kalp krizi

Lefkoşa’da evinde rahatsızlanan; hayatını ambulansla kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin (E-66) ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

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66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin ölüm sebebi kalp krizi

Lefkoşa’da evinde rahatsızlanan; hayatını ambulansla kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin (E-66) ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Evre’ye yapılan otopside, ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

BRT/PGM

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