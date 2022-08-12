66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin ölüm sebebi kalp krizi

Lefkoşa’da evinde rahatsızlanan; hayatını ambulansla kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin (E-66) ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Evre’ye yapılan otopside, ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

BRT/PGM