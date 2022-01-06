Pazartesi günü, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 25 yaşındaki Guenael Mınanga Mihali’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Pazartesi günü, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Guenael Mınanga Mihali’nin (E-25) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Mihali’nin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.