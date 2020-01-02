ÖLÜM TEHDİDİ NOTU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da eski kız arkadaşına ölüm tehdidi içerikli not yazan Azerbaycan uyruklu İlgün Ahmadzada tutuklandı.

Mağusa’da eski kız arkadaşı H.Y’nin kaldığı yurt odasının kapısının altından ölüm tehdidi içerikli not atan Azerbaycan uyruklu İlgin Ahmadzada, H.Y’nin şikayeti üzerine tutuklandı. “Yazılı ölüm tehdidi” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmadzada dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

“Öldürmeden gitmem”

Meselenin tahkikat memuru Emin Özbilen, zanlı İlgün Ahmadzada’nın, 27 Aralık 2019 tarihinde Mağusa’da bir öğrenci yurdunda kalan ve ayrılmış olduğu eski kız arkadaşı H.Y’nin kaldığı 721 numaralı odanın kapısı altından kendi el yazısı ile yazmış olduğu “Oku” başlıklı “Duydum 3’üne kadar parayı istiyormuşsun.

3’üne kadar gelecek ama emanet olarak tut. Para gelince o yüzüğü ya sen gönder. Senden haber çıkmazsa emin ol ki kapındayım. Almadan da gitmem. O yüzük sana ağır gelir. Evlenmeden biriyle yaşayan namustan bahsetmesin. Ağzını bozarsan, küfür de gedersen öldürmeden de gitmem” yazılı ölüm tehdidi içerikli kağıdı atarak yazılı ölüm tehdidinde bulunduğunu açıkladı.Olayın polise 29 Aralık 2019 tarihinde müşteki tarafından bildirildiğini belirten Özbilen, ayni gün konu ölüm tehdidi içerikli kağıdın emare alındığını ve ayni gün zanlının tutuklandığını açıkladı. Özbilen, zanlının suçlamaları kabul ettiğini ve kendi gönlü ile el yazı örnekleri verdiğini de söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Özbilen, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı İlgün Ahmadzada’nın, kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.