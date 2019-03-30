ÖLÜM YOLU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa - Lefkoşa Anayolu, birçok eksiklik nedeniyle her an yeni bir kazaya davetiye çıkarıyor

Trafik kazaları ülkenin kanayan yarası. Mağusa - Lefkoşa Anayolu ise birçok sorun nedeni ile tehlike saçıyor. İstatistik verilere bakıldığı zaman yıl içinde trafik kazalarının en fazla yaşandığı Mağusa - Lefkoşa Anayolu’nda yeterli düzeyde aydınlatma bulunmazken, özellikle bahar dönemlerinde ise orta refüjlerdeki otlar insan boyunu aşıyor, yollardaki deforme noktalar ise insan güvenliğini tehlikeye sokuyor. Geceleri ve özellikle yağışlı havalarda ise tehlike kat kat artıyor. Mevcut sorunlar ve artan trafik kazaları ise yetkililerin umurunda bile değil. Trafik kazaları nedeni ile her yıl onlarca ailenin evine ateş düşürken, ateş sadece düştüğü yeri yakıyor.

Aydınlatma yetersiz

Mağusa - Lefkoşa Anayolu boyunca bulunan kavşaklardaki aydınlatma direkleri dışında yollar zifiri karanlık. Ancak kavşaklardaki aydınlatma direkleri de yetersiz kalıyor. Bazı kavşaklarda bulunan aydınlatma direklerindeki lambalar çalışırken, en büyük sorun ise çoğu aydınlatma direklerindeki lambaların uzun sürelerden beri işlevini yitirmiş olması. Mağusa- Lefkoşa Anayolu güzergahı boyunca kavşaklar dışında hiç aydınlatma olmaması tehlikeyi daha da artırıyor.

Otlar insan boyunu aştı

Mağusa - Lefkoşa anayolu’ndaki tek sorun ise aydınlatma ile sınırlı kalmıyor. Diğer bir sorun ise orta refüjlerdeki otlar. Anayol boyunca orta refüjlerdeki otların boyu ise bir insan boyunu aştı. Karayolları kendi sorumluluğunda bulunan trafik levhalarının altındaki otları temizlerken çevresindeki otlara ise dokunmuyor. Otlar o kadar uzadı ki, karşı şeritten gelen salon araçlar hiç gözükmezken, kamyon gibi yüsek araçların ise sadece tavanı gözüküyor. Yaz aylarında ise kuruyan otlar yangına davetiye çıkarıyor.

Yollar ayrı bir dert

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen ve günden güne çoğalan trafik kazalarının bir çoğu Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda meydana geliyor. Önceki gece Pirhan-İnönü arasında 2 saat arayla aynı yerde meydana gelen ve

2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı kazalar sonrasında yol güvenliği yeniden gündeme geldi. Geceleri zifiri karanlık olan Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda, virajların tehlikeli olmasının yanı sıra, anayolda bir çok yer deforme olmuş durumda. Yol güvenliğini tehlikeye sokan bu noktalarda yağışlı havalarda su birikintileri meydana geliyor, yollarda biriken sular ise anayolda resmen ölüm saçıyor.