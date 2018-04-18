ÖLÜM YOLUNDA KAZA!
Yoldan çıktı,, tarlaya uçtu!
A+A-
Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan “Ölüm Yolu” olarak da bilinen yolda saat 15.00 sıralarında kaza meydana geldi.
MR 054 Z plakalı kiralık araç, Gazimağusa Devlet Hastanesi istikametine doğru seyir halindeyken sürücü Azamat İskakov, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerleri de derivererek tarlaya savruldu.
MHA
Etiketler : Gazimağusa Devlet Hastanesi, Ölüm Yolu, kaza
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.