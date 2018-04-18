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ÖLÜM YOLUNDA KAZA!

ÖLÜM YOLUNDA KAZA!

Yoldan çıktı,, tarlaya uçtu!

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Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan “Ölüm Yolu” olarak da bilinen yolda saat 15.00 sıralarında kaza meydana geldi.

MR 054 Z plakalı kiralık araç, Gazimağusa Devlet Hastanesi istikametine doğru seyir halindeyken sürücü Azamat İskakov, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerleri de derivererek tarlaya savruldu.

MHA

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