ÖLÜM YOLUNDA UCUZ ATLATTILAR

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve eşi Aliye Ummanel olası bir kazadan şans eseri kurtuldu. Dağ yolunda ilerlerken önlerindeki bir iş aracından fırlayan taş Özersay çiftinin aracının ön camına isabet etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve eşi Aliye Ummanel dün öğle saatlerinde talihsiz bir kaza geçirdi. Dağ yolunda ilerlerken önlerindeki bir iş aracından fırlayan taş Özersay çiftinin aracının ön camına çarptı. Şans eseri daha büyük bir kaza yaşamadan aracı durduran Kudret Özersay ve eşi Aliye Ummanel, olayı sosyal medyadan paylaştı. Aliye Ummanel yaşanan olayın ardından ülkenin geldiği duruma isyan etti. Ummanel'in paylaşımı şöyle: 'Girne'den Demirhan'a inen, artık ölüm yolu da diyebileceğimiz dağ yolunda, bir kazaya uğramanız an meselesi. İnsanını, yurdunu bu kadar sevmeyen yurduna hatta insanına karşı bu kadar yağmacı bir devlet olabilir mi? Yolda seyrederken önümüzdeki bir iş makinasından/arabasından fırlayan taşla arabanın ön camı bu hale geldi. Camı delip geçse arabayı kullanan Kudret ve ben şu an ne halde olurduk bilemiyorum. Yol yol değil, araçlar denetimsiz... Ben bıkkınım. Bir bırakın artık. İçimize sine sine, insan gibi yaşayalım.'