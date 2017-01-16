ÖLÜMCÜL HASTALIK BAŞ AĞRISIYLA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz ay 5 yaşındaki Rylee Bernosky isimli küçük kız, baş ağrısı ve mide bulantısından şikayet etmeye başladı. Bir akşam baş ağrıları gittikçe arttı ve 15-20 dakikada bir şiddetli bir şekilde vurmaya başladı. Aynı gece baş ağrıları dayanılmaz hale gelince babası Wade küçük kızı en yakın hastaneye götürdü.