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ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Yoldan çıkarak takla attı!

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Güvercinlik kavşağı yakınlarında yoldan çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı

Lefkoşa Mağusa anayolunda dün sabah 10:30 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun solundan çıkarak takla atıp, tavanı üzerinde durmasıyla yaşanan kazada araç sürücüsü yaralandı.

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Lefkoşa Mağusa Anayolunda Tantura -Güvercinlik kavşağı arası saat 10:30 sıralarında meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Tuğba Karaca’nın sürdüğü FG 886 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun solundan çıkarak takla attı ve ters devrilerek tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan Karaca’nın kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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