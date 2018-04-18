ÖLÜMDEN DÖNDÜLER!

KKTC’den yasal olmayan yollardan “Travila” isimli tekne ile Türkiye’ye gitmek isteyen 13 Bangladeşli, teknenin su alması ile Tatlısu açıklarında ölümden döndü. Kaptan ve 13 Bangladeşli Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Devrim DEMİR

Kuzey Kıbrıs, insan tacirlerinin üssü olmaya devam ederken önceki gün sabahın ilk saatlerinde Tatlısu açıklarında KKTC’den yasal olmayan yollardan “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile Türkiye’ye gitmek isteyen 13 Bangladeşli ve kaptan ölümden döndü.

Tatlısu açıklarında teknenin su almaya başlaması üzerine 53 yaşındaki kaptan Ekrem Kale, Girne Sahil Güvenlik ekibi tarafından yardım talebinde bulundu.

Kurtarılan 14 kişi Girne Adli Şube’ye teslim edildi.

Umut tacirlerinin Bangladeşlilerden, kişi başı iki bin Euro aldıkları öğrenildi.

Yapılan sorgulamada, zanlı Mohammad Asaduzzaman’ın gizli ittifak ve suç işlemek için Larnaka’dan Mart ayında KKTC’ye gizlice giriş yaptığı tespit edildi.

Zanlı Kale’ye kendilerini Türkiye’ye götürmek için kişi başı 2 bin Euro para verdiklerini itiraf eden M.H.S., M.K.I., M.A.I., M.A.R., R.H., S.S., M.R., I.A., J.I., M.S.M., M.H.T., ve M.A., dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların tümünün 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

İki kişi daha aranıyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlıların “Askeri yasak bölgeyi ihlal”, “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “gizli ittifak ve suç işlemek” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, önceki gün saat 16.00 raddelerinde Mersin’de kalan Ekrem Kale’nin kaptanlığını yapmakta olduğu “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile Elexus hotelin 100 metre doğusunda bulunan deniz kıyısından KKTC kanunsuz olarak giriş yaptığını söyledi.

Çamlıbelli, zanlı Kale’nin Mart ayında KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan zanlı Mohammad Asaduzzaman ve şu an aranmakta olan iki kişi ile birlikte anlaşarak Bangladeşli 13 kişiyi yasa dışı ülkeden çıkarmak için anlaştıklarını belirtti.

Sabaha yakın denizde can pazarı

Çamlıbelli, kaptan ile birlikte 13 kişinin “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile kanunsuz yollardan KKTC’den çıkış yapıp yine kanunsuz yollardan Türkiye Cumhuriyetine giriş yapmak için ıp Elexus Hotelin 100 metre doğusunda bulunan deniz kıyısından ayrıldıklarını kaydetti.

Soruşturma memuru, kaptan ve zanlıların Tatlısu’nun 11 deniz mili kuzey doğusunda sabah saat 04.30 sıralarında teknenin su alarak batma tehlikesi geçirmesi sonucu Girne Sahil Güvenlik ekibi tarafından yardım istediklerini söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Çamlıbelli, soruşturmanın devam ettiğini aranan kişilerin olduğunu belirterek tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis