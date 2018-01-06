Ölüme götüren zıplayarak atlayış pozu kamerada

Pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte Urfa Kalesi’ne çıkan Halil Dağ, son günlerde sosyal medyada hızla yayılarak popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Bu sırada arkadaşı ise Halil Dağ´ın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Kayanın üzerinde üçe kadar saydıktan sonra ellerini havaya kaldırarak `Ya Allah´ diyerek atlayışını yapan Dağ, bulunduğu 2 metrelik alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metreden aşağıya düştü. Ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Dağ’ın son anları arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.(İHA)