ÖLÜMLÜ KAZA!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah,saat 03:50 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu 14-15 km’leri arasında,kimliği henüz tespit edilemeyen RB 382 plakalı salon araç sürücüsü,Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan taşlara çarptıktan sonra takla atıp, köprü taşına çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.