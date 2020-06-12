Ölümlü Kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan nilgiye göre dün gece saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Mustafa Volkan HASANBULLİ (E-22) yönetimindeki GN 606 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan yayaya çarpmıştır.

Ağır yaralanan yaya 20 yaşındaki Ngoy David Kakudji, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Mustafa Volkan Hasanbulli (22) tutuklandı.