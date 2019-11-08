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ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR AÇIKLANDI!

ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR AÇIKLANDI!

Ölümlü kazada karar açıklandı

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Ötüken’de 26 Haziran 2019’da meydana gelen ölümlü trafik kazası davasında karar açıklandı

Ötüken’de, 26 Haziran 2019’da meydana gelen trafik kazasında Nefi Yazıcı’nın ölümüne sebep vermekle suçlanan sanık Türkmenistanlı Orun Cumayev yargılanarak 20 ay hapis cezası aldı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı kararda, mütevefanın ciddi katkısal kusuruna vurgu yapıldı. 

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