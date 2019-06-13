Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR VERİLDİ!
ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR VERİLDİ!

ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR VERİLDİ!

2 kişinin ölümüne sebep olmuştu...

A+A-

Ercan -İskele anayolundaki trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

2018 yılında Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi. Ramazan Tomruk 23 Haziran 2018’de yönetimindeki kamyonla FA 897 plakalı van araca çarparak 55 yaşındaki Kaleil Bowan ve 56 yaşındaki Emine Bowan'ın ölümüne neden olmuştu.

 

Etiketler : , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.