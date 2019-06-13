ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR VERİLDİ!

Ercan -İskele anayolundaki trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

2018 yılında Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi. Ramazan Tomruk 23 Haziran 2018’de yönetimindeki kamyonla FA 897 plakalı van araca çarparak 55 yaşındaki Kaleil Bowan ve 56 yaşındaki Emine Bowan'ın ölümüne neden olmuştu.



